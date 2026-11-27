Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине остро не хватает ракет и систем для перехвата российских баллистических ракет. По его словам, США сейчас больше сосредоточены на помощи странам Ближнего Востока, а не Украине. В интервью BBC 27 ноября глава государства предположил, что такая ситуация фактически служит средством давления на Киев, даже если у Вашингтона не было такого намерения.

Зеленский назвал защиту украинского неба одним из самых сложных вызовов для страны. По его словам, самая большая проблема сейчас — российские баллистические ракеты, которые сложно перехватить без соответствующих систем противовоздушной обороны. «Очень. Это вызов. У нас есть одна большая проблема — это баллистика. У нас дефицит противобаллистических ракет и систем», — сказал президент в беседе с корреспонденткой BBC Сарой Рейнсфорд.

Он пояснил, что Украина может получать ракеты для систем Patriot от Соединённых Штатов. Также есть возможность привлекать их от отдельных европейских стран и других государств на разных континентах. Однако договориться о таких поставках сложнее.

По словам Зеленского, сейчас США больше сосредоточились на Ближнем Востоке и направляют туда больше помощи. Президент подчеркнул, что это решение Вашингтона, но для Украины оно имеет непосредственные последствия. «США сосредоточились на Ближнем Востоке и оказывают им больше помощи. Но это их выбор», — отметил глава государства.

Зеленский ответил, является ли это давлением со стороны США

Во время интервью журналистка BBC спросила президента, не считает ли он ситуацию с ракетами некой формой давления Соединенных Штатов на Украину. Зеленский не стал утверждать, что американская сторона намеренно создает такую ситуацию. В то же время он признал, что фактический результат для Украины именно такой. «Возможно, это не было замыслом Соединенных Штатов, но это работает именно так», — ответил президент.

Таким образом, он обратил внимание не только на нехватку вооружения, но и на последствия изменения приоритетов американской помощи. Украине ракеты-перехватчики нужны сейчас, ведь Россия продолжает атаковать города и критическую инфраструктуру баллистическими ракетами.

Что известно о задержке ракет для Patriot

На фоне заявлений президента ранее появлялась информация о задержках с передачей Украине американских ракет-перехватчиков. В частности, 24 ноября Financial Times сообщила, что Пентагон задерживает передачу примерно 60 ракет для систем Patriot, хотя их поставка ранее была согласована в Вашингтоне.

По данным издания, это усилило опасения в Киеве, что военную помощь могут использовать в качестве рычага влияния во время переговоров о завершении войны. В то же время сам факт задержки не доказывает, что США приняли такое решение именно с этой целью.

Отдельно 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов. Однако одобрение продажи не означает, что ракеты поступят немедленно. Зеленский ранее объяснял, что по такому контракту поставки могут начаться лишь через несколько лет.

Поэтому Украина пытается договориться с партнерами о дополнительных ракетах, которые можно получить быстрее. В конце октября президент говорил о возможности привлечь от 10 до 30 перехватчиков для противовоздушной обороны. По его замыслу, впоследствии Украина могла бы получить их из пакета на 500 ракет, продажу которого уже одобрил американский Госдепартамент.

В то же время возможности европейских партнеров также ограничены. Министр обороны Германии Борис Писториус в начале ноября сообщал, что Берлин уже передал Украине несколько систем Patriot и ракет к ним, но пока не может предоставить больше из-за собственных небольших запасов.

Зеленский назвал поставки Patriot вопросом политического решения

В интервью BBC президент также связал вопрос поставки ракет с ролью Соединенных Штатов в мирных переговорах. По мнению Зеленского, Вашингтон не должен ограничиваться ролью нейтрального посредника, ведь Россия является страной-агрессором и именно на неё нужно оказывать давление. «Нам нужны сигналы от реального полезного союзника, который может оказывать давление на Россию», — сказал глава государства.

Он добавил, что чрезмерная нейтральность в отношениях между агрессором и страной, которая защищается, фактически ставит их в равное положение. Зеленский подчеркнул, что США должны использовать свое влияние, чтобы добиваться изменений в позиции Москвы. Отдельно президент упомянул, что решение о поставках Patriot зависит от политической воли. По его словам, Украина нуждается в этих ракетах не в перспективе нескольких лет, а сейчас, когда российские атаки создают угрозу для людей и инфраструктуры.

Заявление о дефиците противоракетных ракет стало одной из ключевых тем интервью Зеленского BBC, в котором он также говорил о подготовке к сложной зиме, отношениях с администрацией Дональда Трампа и ходе мирных переговоров. Об этом он сказал в интервью BBC.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News заявил, что США задерживают поставки систем Patriot. По его словам, у Украины «очень большой» дефицит ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, а их нехватка обходится людям жизнью.

Украина ожидает от американской стороны определения даты следующей встречи в рамках мирных переговоров, которая должна состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной 25 ноября.

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