Зеленский заявил о новых угрозах мировой безопасности из-за блокирования морских путей

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что миру нужен новый подход к безопасности и обороне.

По его словам, современные войны меняются из-за массового использования дешевых ударных дронов, а также превращения морских путей в инструмент давления.

Он привел в пример Ормузский пролив, события вокруг которого повлияли на мировые цены на энергоносители и стоимость жизни. Также Зеленский отметил, что российская блокада Черного моря имеет последствия не только для Украины, но и для Египта и стран Южной Азии.

Президент предостерег от возможного повторения подобного сценария в Балтийском море и на других стратегически важных морских путях и задал вопрос, кто будет защищать интересы Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский совместно с королём, кронпринцем и премьер-министром Дании встретился с представителями около 70 датских компаний. В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в области обороны и экономики, в частности совместное производство морских беспилотников, радиолокационного оборудования и компонентов для будущей системы Freyja.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.

Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».

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