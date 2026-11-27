Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти приложат максимум усилий, чтобы защитить Киев от российских атак. По его словам, Украина будет использовать все возможные средства для обороны столицы в преддверии сложной зимы.

«Мы будем защищать нашу столицу любым способом. Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, российские удары по энергетической инфраструктуре и логистическим объектам затрудняют жизнь столицы. Под ударами оказались и мосты через Днепр, что может привести к разделению города на части. Из-за перебоев с электроснабжением и проблем с логистикой некоторые предприятия уже прекратили работу. Часть жителей уехала из столицы на зиму.

Об этом сообщается со ссылкой на его интервью для BBC.

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