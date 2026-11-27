Зеленский заявил об усилении защиты Киева в преддверии сложной зимы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти приложат максимум усилий, чтобы защитить Киев от российских атак. По его словам, Украина будет использовать все возможные средства для обороны столицы в преддверии сложной зимы.
«Мы будем защищать нашу столицу любым способом. Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны», — подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, российские удары по энергетической инфраструктуре и логистическим объектам затрудняют жизнь столицы. Под ударами оказались и мосты через Днепр, что может привести к разделению города на части. Из-за перебоев с электроснабжением и проблем с логистикой некоторые предприятия уже прекратили работу. Часть жителей уехала из столицы на зиму.
Об этом сообщается со ссылкой на его интервью для BBC.
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