Зеленский заявил, что Россия отказывается от мира, несмотря на отсутствие побед на поле боя

Российская Федерация продолжает боевые действия и отвергает любые компромиссы, направленные на прекращение войны, несмотря на отсутствие стратегических успехов на фронте. Об этом 28 октября заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Глава государства подчеркнул, что российское руководство не демонстрирует готовности к прекращению агрессии, что представляет собой вызов для всего международного сообщества. Зеленский подчеркнул, что противостоять дальнейшей эскалации и добиться завершения войны возможно лишь при условии сохранения жесткой консолидации и силы международных партнеров Украины.

Источник: Офис Президента Украины.

Украина рассчитывает, что трехсторонняя встреча на уровне переговорных команд в Абу-Даби состоится с 6 по 10 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. В то же время дата зависит от готовности американской стороны, а место встречи еще могут изменить из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

До этого Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения вопросов мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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