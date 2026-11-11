Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста должны вернуться в Украину

Мужчины мобилизационного возраста, выехавшие за границу, должны вернуться в Украину. В то же время президент Владимир Зеленский признал, что этот вопрос сложен, поскольку люди выезжали из страны по разным обстоятельствам.

По словам президента, из-за войны многие семьи разделились — мужчины остаются на фронте, а жены с детьми уезжают за границу и долго не видятся.

Из-за этого немало семей распалось, поэтому дать однозначный ответ относительно депортации или возвращения украинцев очень трудно.

«Конечно, я хотел бы, чтобы люди, бежавшие из Украины, если они призывного возраста, находились в Украине, и мы хотели бы, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос, потому что существует множество различных обстоятельств, по которым люди уехали», — отметил глава государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

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