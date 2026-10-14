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Новости Украина

Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизеля

UA NEWS 14 Октября 2026 19:56
Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизеля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за решения президента США Дональда Трампа договориться с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива.

По словам Зеленского, Украина рискует потерять сильного партнера на фоне таких договоренностей.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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