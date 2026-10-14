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Новости Украина

Зеленский призвал Маска отменить ограничения Starlink для ВСУ

UA NEWS 14 Октября 2026 20:07
Зеленский призвал Маска отменить ограничения Starlink для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничение работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Зеленский обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой возобновить работу системы. 

Президент выразил надежду, что ограничения стали следствием технической ошибки, и подчеркнул, что ожидает от партнеров справедливого отношения к Украине.

Источник: интервью Владимира Зеленского Пирсу Моргану

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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