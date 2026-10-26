Зеленский утвердил решение СНБО о создании кольцевой обороны городов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 1066/2026 и № 1067/2026, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании полосы инженерных заграждений для обеспечения круговой обороны городов и актуализации Стратегии национальной безопасности государства.

Согласно указу № 1067/2026, введено в действие решение СНБО от 25 сентября «О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмах их реализации (круговая оборона городов)», конкретные меры и приложение к нему имеют гриф «Для служебного пользования».

Кроме того, указом № 1066/2026 предусмотрен пересмотр Стратегии национальной безопасности Украины, принятой ещё в сентябре 2020 года до начала полномасштабного российского вторжения. Контроль за выполнением обоих решений возложен на секретаря СНБО, а указы вступили в силу со дня их опубликования.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский.

Кабинет Министров Украины выделил дополнительно более 200 млн грн на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений на запорожском направлении. Напомним, вблизи Запорожья активно возводятся фортификационные сооружения на случай возможного наступления российских войск, однако некоторые командиры считают, что РФ пока не готова к масштабной атаке на этом направлении.

Правительство приняло решение выделить Харьковской областной государственной администрации 102 млн 236 тыс. 427 грн на оборонные расходы.

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