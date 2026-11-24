Украина не получает необходимых объемов ракет-перехватчиков для систем Пэтриот.

Зеленский заявил, что задержки с поставками выглядят так, будто США действуют в одном русле с планами Путина по принуждению Украины к невыгодным компромиссам.

По словам президента, Россия планирует зимой нанести удары по крупным городам, в частности по Киеву, Днепру, Одессе, Харькову и Запорожью, чтобы сломить Украину из-за нехватки ПВО и заставить ее уйти с Донбасса.

Зеленский также подчеркнул проблемы со спутниковой связью Starshield и поставками антибаллистических ракет, назвав такую ситуацию политически очень неприятной для США.

Источник: Bloomberg

Лицензии на производство украинских ракет Patriot в США застряли в Пентагоне. Вероятно, из-за позиции президента Дональда Трампа по этому вопросу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке влияет на безопасность Украины и обеспечение её системами противовоздушной обороны.

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. На данный момент ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем «Патриот», ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

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