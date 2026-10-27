Железняк рассказал об изменениях в обновленном проекте постановления о бронировании работников

Обновленная редакция проекта постановления о бронировании работников от 23 октября стала более мягкой по сравнению с предыдущим вариантом от 9 октября. В то же время документ предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий и организаций.

По словам Ярослава Железняка, доработанный проект постановления предусматривает ряд изменений, касающихся квот на резервирование, рассмотрения заявок и подтверждения статуса предприятий.

Оборонно-промышленный комплекс и энергетика. Для этих сфер предлагается увеличить квоту резервирования с 85% до 95%. При этом резервирование должно охватывать всех работников, задействованных в производстве. В настоящее время для этих отраслей действует 100% резервирование.

Теплоснабжение и водоснабжение. Предложение снизить квоту резервирования до 60% было исключено из документа. Действующий показатель останется на уровне 75%.

Расчет квоты 50%. В расчетную базу вновь предлагают включать работников, которые уже имеют отсрочку.

Сроки рассмотрения заявок. Для Координационного центра планируется установить четкие сроки рассмотрения вопросов бронирования: до одного месяца в обычных случаях и семь дней — в неотложных.

Согласно обновленному проекту, действующие статусы и установленные лимиты будут оставаться в силе до истечения установленного срока.

Также предлагается не учитывать в качестве основания для введения ограничений задолженность, возникшую из-за невыплат из государственного или местного бюджета.

Отдельно предусмотрен закрытый перечень из 13 отраслей, представители которых смогут претендовать на соответствующий статус по установленной процедуре.

В то же время образование, наука, сфера услуг и СМИ в этот перечень не вошли. Для представителей этих сфер планируется сохранить возможность подавать обращения через Центр.

Обновленный документ предусматривает ограничения для донорских организаций и проектов международной технической помощи.

На один проект предлагается разрешить бронировать не более семи работников.

Кроме того, планируется проверить все имеющиеся статусы предприятий в течение 10 дней. Если критерий, на основании которого организация получила соответствующий статус, будет исключен из документа, этот статус может быть отменен.

Ярослав Железняк также обратил внимание на положение об отмене статуса по рекомендации Центра.

«Отмена статуса по рекомендации Центра осталась — теперь она «является основанием для рассмотрения», в частности по обращениям правоохранительных органов», — отметил депутат.

По словам Ярослава Железняка, документ пока не является окончательным, а его окончательная редакция еще не подготовлена. Поэтому предложенные положения могут претерпеть дальнейшие изменения до принятия окончательного решения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная бронь больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации призыва военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии. Также правительство обновило предельные объемы призыва для отдельных категорий предприятий.

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