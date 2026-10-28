Железняк рассказал, сколько зарабатывает в соцсетях и на что тратит деньги

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, сколько средств он получает благодаря онлайн-трафику, на что тратит эти деньги и почему самостоятельно ведет свои социальные сети. По его словам, прибыль составляет около 1000 долларов и направляется в первую очередь на обеспечение работы команды. Остальные средства депутат направляет на благотворительность или вкладывает в военные облигации.

Активность депутата в социальных сетях и популярность его Telegram-канала возникли спонтанно — на фоне отсутствия официальных трансляций заседаний Верховной Рады.

По словам Железняка, он начал объяснять решения парламента простым и понятным языком, чтобы избиратели и представители бизнеса могли понимать, за что именно голосуют народные депутаты.

Парламентарий подчеркивает, что не стремится превращать свой канал в полноценный медиахолдинг. Он рассматривает его прежде всего как инструмент политической коммуникации с обществом.

Все посты Железняк пишет лично, поэтому публикации напрямую зависят от его графика.

«Вот мы с вами сейчас сидим... И за это время ни одного поста не выйдет. Потому что я это пишу. И это работает только так», — подчеркнул депутат.

Он также пояснил, что не публикует постов, когда проводит время с сыном. В частности, во время вечернего чтения сказок с 21:00 до 21:30 от него не стоит ждать новых сообщений.

В то же время в работе команды активно используют искусственный интеллект. По словам Железняка, AI-инструменты помогают выполнять рутинные задачи и анализировать большие массивы данных.

В частности, подписки на передовые модели искусственного интеллекта, такие как Claude стоимостью 200 долларов, позволяют автоматизировать техническую обработку контента, выявление дубликатов и обработку отзывов читателей.

Отвечая на вопрос о доходах от блогерства, народный депутат отметил, что получает определенную прибыль от социальных сетей, однако не считает себя лидером по охвату аудитории.

«Некоторая прибыль у меня есть... Это примерно порядка 1000 долларов, и она как раз идет на содержание команды. Поэтому остальное мы отдаем на благотворительность или на военные облигации, если что-то остается», — пояснил Железняк.

По количеству просмотров, по его словам, среди коллег по парламенту лидирует Николай Давидюк.

Главной целью присутствия в соцсетях Железняк называет не заработок на трафике, а возможность напрямую общаться с обществом и получать обратную связь.

Депутат также использует публичность, чтобы привлекать внимание к важным для государства решениям — от бюджетных вопросов до противодействия коррупционным схемам.

Таким образом, по словам Железняка, его социальные сети остаются прежде всего инструментом коммуникации и влияния на общественные процессы, а полученные средства помогают финансировать работу команды и поддерживать благотворительные инициативы.

Об этом Ярослав Железняк рассказал в интервью в рамках проекта «Не перебивайте» с Владимиром Куренным.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк во время рассмотрения поправки об увеличении денежного довольствия украинских военнослужащих заявил о необходимости повысить зарплаты парламентариям.

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