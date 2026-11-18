Повреждение Керченского моста вызвало на оккупированном полуострове очереди на АЗС, беспокойство из-за возможных перебоев с поставками топлива и отмену туристических бронирований. В то же время часть крымчан не скрывает удовлетворения от очередного поражения российских оккупантов, хотя открыто демонстрировать такие эмоции опасно.

По словам местных жителей, после появления информации о разрушении моста в ночь на вторник, 17 ноября, на крымских автозаправках образовались очереди. Люди спешили запастись бензином, опасаясь перебоев с поставками топлива из материковой России. Хотя уже в среду утром бензин снова появился на некоторых АЗС, ажиотаж не исчез.

Оккупационные власти и подконтрольные им блогеры пытались успокоить население, уверяя, что повреждения быстро устранят. Однако, как рассказывают собеседники издания, такие заявления не убедили многих жителей полуострова.

Последствия ощущает и туристическая отрасль. По словам сотрудницы симферопольского туристического агентства, россияне уже начали отменять бронирования на новогодние каникулы и требовать возврата денег. Владелец мини-отеля недалеко от Судака также сообщил о первых отменах бронирований и выразил опасения по поводу зимнего и следующего летнего сезонов.

В то же время реакция крымчан неоднозначна. Часть людей радуется повреждению моста, но в то же время осознает возможные бытовые и экономические последствия. В частности, проблемы могут возникнуть с возвращением детей, обучающихся за пределами полуострова, поездками к родственникам, поставками товаров и работой туристического бизнеса.

Некоторые жители Крыма, поддерживающие Украину, из-за опасности открыто выражать свои взгляды приглашают друзей и родственников «на праздничный кофе», не объясняя истинной причины встречи.

Собеседники CEMAAT также отмечают, что повреждение моста не стало для них неожиданностью. Некоторые крымчане предполагали, что он рано или поздно подвергнется новым ударам, в частности после атак на российские танкеры и энергетические объекты.

Одна из жительниц Симферополя призналась, что больше всего её удивило не само событие, а отсутствие сильных эмоций после того, как долгожданное повреждение моста наконец произошло. По её словам, несмотря на многолетние заявления российской пропаганды о защищённости сооружения, его разрушение восприняли почти как обычное дело.

О настроениях жителей Крыма сообщает издание CEMAAT.

Ранее в сети было опубликовано видео падения арки Керченского моста.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки моста в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

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