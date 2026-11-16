Житель Конотопа был приговорен к более чем шести годам лишения свободы за сбыт наркотиков

48-летний мужчина неоднократно продавал запрещенные вещества. В сентябре 2023 года он пытался передать в СИЗО каннабис и амфетамин, спрятав их в тюбике зубной пасты.

Весной 2024 года правоохранители зафиксировали ещё два случая сбыта амфетамина.

В одном из них мужчина привлек к распространению знакомого, который в связи с заболеванием является невменяемым.

Суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Источник: Сумская областная прокуратура



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