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Новости Украина

Житель Конотопа был приговорен к более чем шести годам лишения свободы за сбыт наркотиков

UA NEWS 16 Ноября 2026 17:17
Житель Конотопа был приговорен к более чем шести годам лишения свободы за сбыт наркотиков

48-летний мужчина неоднократно продавал запрещенные вещества. В сентябре 2023 года он пытался передать в СИЗО каннабис и амфетамин, спрятав их в тюбике зубной пасты.

Весной 2024 года правоохранители зафиксировали ещё два случая сбыта амфетамина. 

В одном из них мужчина привлек к распространению знакомого, который в связи с заболеванием является невменяемым.

Суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Источник: Сумская областная прокуратура

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