Тактической авиационной группой, участвовавшей в авиаударе по школе в Комышувасе Запорожской области, командовал 36-летний российский военный Ярослав Бородин.

Об этом говорится в расследовании «Следствия.Инфо». На момент атаки Бородин возглавлял тактическую авиационную группу №5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генштаба ВС РФ; в российской армии он служит 14 лет, участвует в войне против Украины с 2023 года и проживает в поселке Октябрьское Волгоградской области недалеко от аэродрома «Мариновка».

Кроме того, на основе ранее обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины списка причастных журналисты установили данные других фигурантов: 42-летний Федор Зубаков, спланировавший атаку, является начальником группы огневого поражения штаба российской группировки войск «Днепр».

Также идентифицированы военнослужащие летного состава, связанные с ударом или соответствующей воинской частью №77978 и полком в Октябрьском: 31-летний капитан Сергей Елисеев, старший лейтенант Родион Плотников, лейтенант Вадим Перехрест, старший лейтенант Никита Игнатьев, 37-летний капитан Дмитрий Зверев и 27-летний старший лейтенант Максим Соколенко.

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Источник: расследование «Следствия.Инфо».

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