Журналисты обнародовали видеодоказательство прохождения военной службы россиянином, похороненным в Днепропетровской области

Мать покойного гражданина РФ Александра Оленченко, которого похоронили в Днепропетровской области под видом спасателя, в комментарии СМИ опровергла факт его службы в вооруженных силах России, заявив, что он работал в структуре МЧС РФ.

Опубликованные фотографии с его личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» за 2017, 2018, 2024 и 2025 годы, на которых он запечатлён в военной форме, она прокомментировала словами: «Ну и что, что на фото написано 2025 год».

После этого была обнародована видеозапись, датированная 16 сентября 2023 года — в день рождения Оленченко. На видео Оленченко и двое военнослужащих ВС РФ в характерных униформах с соответствующими опознавательными знаками, головными уборами и шевронами. Обнародованные материалы подтверждают факт прохождения Александром Оленченко военной службы в составе российской армии во время полномасштабного вторжения.

Источник: Анатолий Штефан.

В селе Домоткань Верхнеднепровской общины в Днепропетровской области похоронили 34-летнего военнослужащего российской армии Александра Оленченко. Местным жителям его якобы представили как пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, российский военный после попытки сдаться в плен украинским защитникам попал под удар FPV-дрона собственных войск. Несмотря на это, бойцы мотопехотного батальона 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя спасли раненого оккупанта и эвакуировали его с поля боя с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

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