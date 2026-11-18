В сети появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после атаки. На видео от 18 ноября видно, что на автомобильной части сооружения отсутствуют арка и дорожный пролет.

Несмотря на взрывы и разрушение автомобильной части моста, железнодорожное сообщение через Керченский пролив восстановлено. Таким образом, движение поездов обеспечивает частичное восстановление логистического сообщения между Россией и оккупированным Крымом.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/6082212852377852399.mp4

Источник: Exilenova+

Ранее в сети было опубликовано видео обрушения арки Керченского моста.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки моста в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

Читай нас в