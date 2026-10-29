«Зимняя страна» возвращается в Киев: когда откроется праздничная площадка на ВДНХ

В Киеве 27 ноября на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) начнет работу «Зимняя страна». В этом сезоне для посетителей вновь обустроят площадку для зимнего отдыха с развлечениями для детей и взрослых.

На территории будут работать более 20 тематических локаций, в том числе каток под открытым небом и рождественская ярмарка. Организаторы также обещают новые развлечения и обновленные праздничные декорации. Вход на территорию «Зимней страны» будет бесплатным.

Что нового подготовили для посетителей «Зимней страны»?



Территорию комплекса украсят световыми фигурами северных оленей, воздушными шарами и центральной елкой с новыми игрушками и гирляндами, которые будут создавать эффект звездного неба.



Одной из главных новинок станет «Ярмарка елочных украшений» в павильоне №2. Там можно будет приобрести авторские украшения для елки, ознакомиться с традиционными украинскими рождественскими образами и заказать персональную надпись у художника.



В павильоне №1 обустроят «Резиденцию Санты» со сказочными декорациями и представлениями с участием Санты и эльфов. Рядом разместят и колесо обозрения высотой 28 метров — это вдвое выше предыдущего.

Какие развлечения будут работать на ВДНХ зимой?

Центральной локацией традиционно станет открытый каток площадью 3000 квадратных метров. Рядом с ним установят поезд и башню с часами, которые создадут атмосферу праздничного вокзала. Также увеличат «Снежную песочницу», где можно будет играть со снегом и лепить снеговиков. В «Чудесном мире Пана Дивка» посетители увидят гигантских Чудесных животных, смогут посмотреть представление и получить подарки.



Будут работать и знакомые гостям локации: парк аттракционов с новым аттракционом «Хавк», вращающимся на 360 градусов, карусель «Большая цепная», квест-комнаты, горки, «Рождественская фабрика мечтаний», «Шумиленд», «Музей науки» и другие зоны для отдыха.



На Рождественской ярмарке можно будет попробовать праздничные блюда и лакомства, а также согреться глинтвейном. По территории комплекса будет курсировать «Северный экспресс» с аудиоэкскурсией. Всего в течение сезона на ВДНХ будут работать более 20 тематических локаций для детей и взрослых.

Как будет работать «Зимняя страна» и какие меры безопасности предусмотрены?



Организаторы готовят комплекс к возможным отключениям электроэнергии: локации будут обеспечены питанием от собственных генераторов, а для иллюминации будут использовать энергоэффективное LED-освещение. К зимнему сезону на территории ВДНХ также обустроят дополнительные укрытия.



В общей сложности они будут расположены в 9 павильонах. В случае воздушной тревоги в безопасных местах на территории комплекса и рядом с ним смогут одновременно разместиться около 10 тысяч человек.



«Зимняя страна» будет работать ежедневно с 27 ноября. В будние дни её можно будет посетить с 12:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Вход на территорию ВДНХ останется бесплатным.



Об этом сообщила команда ВДНХ.

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