Зимнее солнцестояние в 2026 году придется на 21 декабря. Именно в этот день в Украине будет самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. Астрономический момент солнцестояния наступит примерно в 22:50 по киевскому времени.

После этой даты продолжительность светового дня постепенно начнёт увеличиваться, а ночи — сокращаться. Когда произойдёт зимнее солнцестояние, сколько продлится самая длинная ночь и когда можно ожидать увеличения продолжительности светового дня — рассказываем далее.

В 2026 году зимнее солнцестояние наступит в понедельник, 21 декабря, в 22:50 по киевскому времени.

Это астрономическое явление знаменует начало постепенного увеличения продолжительности светового дня на Северном полушарии. Перед этим Украину ждут самый короткий день и самая длинная ночь года.

Например, в Киеве 21 декабря Солнце будет находиться над горизонтом около восьми часов. Точная продолжительность светового дня зависит от географического положения: в северных областях он будет немного короче, чем в южных.

Обычно зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря. Дата меняется из-за особенностей движения Земли вокруг Солнца и различий между астрономическим и календарным годами.

Причина зимнего солнцестояния — наклон земной оси. Земля вращается вокруг Солнца под углом примерно 23,5 градуса, поэтому в течение года Северное и Южное полушария получают разное количество солнечного света.

В декабре Северное полушарие максимально отклонено от Солнца. Из-за этого Солнце поднимается над горизонтом не так высоко, как летом, а его видимый путь по небу становится самым коротким.

Именно поэтому зимой позже рассветает, раньше темнеет, а светового времени в течение суток становится меньше всего.

Во время зимнего солнцестояния этот процесс достигает максимума. В то же время на Южном полушарии происходит обратное: там начинается астрономическое лето, а день становится самым длинным в году.

После 21 декабря 2026 года продолжительность светового дня в Украине постепенно начнёт увеличиваться. Первые изменения будут незначительными, однако с каждой неделей Солнце будет всё дольше находиться над горизонтом.

Увеличение продолжительности дня продлится до летнего солнцестояния, которое в 2027 году придется на 21 июня. Тогда в Северном полушарии будет самый длинный день в году.

В то же время есть важный нюанс: самый короткий день и самый ранний закат Солнца не совпадают. В Киеве Солнце начинает садиться раньше всего ещё в середине декабря, а позже всего восходит уже в конце месяца. Поэтому даже после зимнего солнцестояния утра ещё некоторое время будут оставаться тёмными.

Кроме того, увеличение продолжительности светового дня не означает, что зима сразу закончится. В январе и феврале в Украине все еще возможны сильные морозы. Земля и воздух постепенно отдают накопленное тепло, поэтому самый холодный период зимы обычно наступает уже после декабрьского солнцестояния.

Наши предки внимательно наблюдали за природными циклами. День, после которого ночь начинала сокращаться, а светового времени становилось больше, имел особое значение для многих народов.

В разных культурах зимнее солнцестояние символизировало возрождение Солнца, завершение старого цикла и начало нового. Люди зажигали костры, собирались вместе и проводили обряды, посвященные возвращению света.

Украинская традиция также богата зимними обычаями и обрядами. Рождественские праздники, колядки, приготовление праздничных блюд и семейные встречи сопровождают самое темное время года.

Сегодня зимнее солнцестояние, прежде всего, остается важным астрономическим событием, которое знаменует начало астрономической зимы и постепенное возвращение более длинных дней.

Часто задаваемые вопросы о зимнем солнцестоянии 2026 года

Когда наступит зимнее солнцестояние в 2026 году?

Зимнее солнцестояние состоится 21 декабря 2026 года, в понедельник. По киевскому времени астрономический момент наступит примерно в 22:50.

Сколько продлится самая длинная ночь в году?

В ночь зимнего солнцестояния продолжительность темной части суток будет самой большой в году. Точное время зависит от географического положения. В Киеве световой день продлится около восьми часов.

Когда начнет удлиняться день в Украине?

Светлый день начнёт постепенно удлиняться после зимнего солнцестояния — с 22 декабря 2026 года. Сначала изменения будут почти незаметными, но со временем Солнце будет ежедневно находиться над горизонтом дольше.

Когда будет самый длинный день в 2027 году?

Летнее солнцестояние в 2027 году придется на 21 июня. Это будет самый длинный день года на Северном полушарии.

Читайте также:

Календарь грибника на ноябрь 2026 года: что и когда лучше собирать.

Календарь винодела на ноябрь 2026 года: сбор поздних сортов и сезонные работы.

Календарь огородника на ноябрь 2026 года: секреты и лучшие дни для работ.

Календарь рыбака на ноябрь 2026 года: особенности и лучшие дни для ловли.

Лунный календарь на ноябрь 2026 года: неблагоприятные и благоприятные дни.

Читай нас в