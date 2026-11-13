Золотая монета номиналом 100 грн: Нацбанк представил памятную монету с особым дизайном

Национальный банк Украины предлагает коллекционерам памятную монету номиналом 100 грн, изготовленную из золота. Она посвящена одному из самых выдающихся античных памятников Украины — Херсонесу Таврическому. По последним данным о продаже, стоимость монеты составляет 214 368 грн.

В настоящее время в НБУ сообщили:

В настоящее время на складе осталось 327 монет.

Продажа монет ограничена — каждый покупатель может приобрести не более 6 штук.

«Историю Херсонеса Таврического делят на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V–XV вв.). На протяжении двух тысячелетий, во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью», — говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальной рифлением.

Как выглядит монета номиналом 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещен малый Государственный герб Украины и надпись «Национальный банк Украины». Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратной стороне) изображены руины древнего сооружения Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, «построенный в середине XIX века над руинами средневекового храма, в котором, по всей вероятности, крестился князь Владимир». Вверху — надпись полукругом «Херсонес Таврический».

Об этом сообщили в самом НБУ.

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