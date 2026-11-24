Защитница животных Анна Пелепчук из Буковины посвятила свою жизнь спасению животных, оказавшихся в беде. Она забирает с улиц брошенных собак и кошек, выхаживает травмированных лебедей, совенят, соколов и летучих мышей. Недавно вместе с неравнодушными людьми женщина выкупила молодую кобылу, которую собирались отправить на убой.

Особое место среди подопечных Анны занимают дикие животные. Она пытается вылечить травмированных зверей и вернуть их в естественную среду обитания. Если из-за увечий они уже не смогут выжить на воле, зоозащитница ищет для них место в специализированных центрах.

Спасать животных Анна начала ещё в детстве. Она вспоминает, как постоянно приносила домой тех, кто нуждался в помощи. Мама сначала была против, но со временем смирилась с таким увлечением дочери.

«Я и ворон приносила, и кошек — некоторые были совсем старенькими. А ещё часто говорила маме: „Это маленький котёнок, пусть побудет у нас“, — рассказывает Анна.

Недавно защитница животных спасла молодую кобылу Майю. К ней обратилась женщина, чей муж собирался сдать животное на убой. Ранее он уже так поступил с лошадью и быком.

Анна срочно объявила сбор средств. Благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать 23 тысячи гривен и выкупить кобылу.

«Майя – ещё молодая, послушная, умная. Теперь кобыла в безопасности, никакого мяса из неё не будет», – делится Анна.

Сейчас о Майе заботятся в одном из конных дворов, где помогают с временным содержанием спасенных животных.

Пелепчук рассказывает, что сотрудничает с Галицким национальным природным парком и приютом для спасенных животных во Львове. В то же время её большая мечта — создать подобный реабилитационный центр на Буковине, где можно было бы лечить диких животных.

«Я хочу сохранить фауну нашего края — лечить, реабилитировать и выпускать их здесь», — подчеркивает собеседница.

Женщина добавляет, что много времени проводит в Карпатах, наблюдает за лесными обитателями и изучает их поведение.

Пелепчук признается, что обращения с просьбами о помощи поступают почти ежедневно.

«Не бывает такого дня, чтобы не пришлось кого-то спасать. Вчера был летучая мышь, позавчера – две овчарки и щенки, сегодня – лебедь и горлица. Мне уже приходится вести блокнот, потому что вызовов очень много», – делится зоозащитница.

Однажды Анна забрала травмированного лебедя с рынка в Черновцах. Птица врезалась в столб и получила гематому. Помимо него, женщина заботится еще о десятке аистов.

Среди недавних случаев – спасение собаки, которая почти год провела запертой в темном сарае. После смерти хозяина животное осталось одно. Еду ей приносила соседка, спуская ведро через отверстие в крыше.

Пес одичал и не подпускал к себе людей, однако зоозащитникам удалось его забрать. Сейчас он находится на передержке, где его постепенно социализируют. Анна надеется найти семью, которая согласится приютить старенькую собаку.

Еще одна необычная история связана с енотом, которого кто-то купил, а потом выбросил. Животное забежало в один из домов Черновцов и спряталось на чердаке.

«Кто-то купил его, поиграл и выбросил. Енот забежал в один из домов, залез на чердак. Там всё переворачивал, грыз. Люди мне звонят, а я сначала даже не поверила и спрашиваю: «Может, это куница?». Говорят: «Нет, у нас енот!»», – вспоминает Анна.

Поймать испуганное животное оказалось непросто.

«Енот был напуган – метался, рычал. Бегал по всему чердаку, прятался. Шесть часов мы за ним гонялись, но в конце концов я всё-таки поймала», – делится она.

Впоследствии для енота нашли приют. Его забрала подруга Анны, которая обустроила вольер для животных. Оказалось, что енот – девочка. Её назвали Валентиной.

Еще один подопечный зоозащитницы – летучая мышь, которую нашли в спальном районе Черновцов.

«Солнышко пригрело, летучая мышь проснулась и упала с дома. Прохожая подобрала её, а я осмотрела, взвесила и вернула в спячку», – объясняет зоозащитница.

Сейчас летучая мышь находится в подвале Анны, где поддерживается необходимая температура. Зимой за такими животными нужно следить, чтобы они не теряли слишком много веса. Если запас жира уменьшается, летучую мышь необходимо разбудить и подкормить.

«Он должен находиться в спячке до апреля. Тогда проснется и улетит», — отмечает Анна.

По её словам, летучие мыши нередко становятся нежелательными «соседями» жителей многоэтажек. Недавно зоозащитнице пришлось доставать десять этих млекопитающих из-под обшивки балкона на седьмом этаже одного из домов в Черновцах.

«Люди боятся, мол, зачем нам такие жильцы… Но ведь летучие мыши спят и никого не трогают. Если залетели с улицы, то так же смогут и вылететь. Впрочем, мне проще их забрать, при необходимости подкормить, чтобы никто им не навредил», — отмечает Анна.

Женщина также часто помогает диким птицам. Весной забирает травмированных совенят, а летом – соколят, выпавших из гнезд. Зоозащитники выкармливают птиц, а затем выпускают их на волю.

В то же время Пелепчук подчеркивает: не каждый совенёнок, сидящий на земле, нуждается в спасении. Если птица уже встала на ноги и не имеет травм, она может быть птенцом, за которым продолжает присматривать мама. Поэтому забирать таких птиц без необходимости не стоит.

Недавно Анна забрала у сотрудников Службы спасения маленькую горлицу. Птица попала в вентиляционную шахту, откуда её достали спасатели. Защитница животных очень ценит такое сотрудничество, ведь сотрудники службы нередко звонят ей, когда находят животных, нуждающихся в помощи.

Анна Пелепчук помогала и лисицам. В Черновцах эти дикие животные нередко устраивают норы возле мусорных свалок или частных дворов, где люди оставляют еду для кошек и собак. Особенно часто это происходит зимой и в начале весны, когда лисицы выводят потомство.

Защитница животных вспоминает случай, когда к ней обратились из черновицкого общежития, колледжа и детского сада. На территории этих учреждений поселилась семья лисиц с маленькими лисятами. Люди забеспокоились из-за появления диких животных и требовали, чтобы их убрали.

«А я не могла просто так это сделать. Животные устроили себе жилище под бетонной плитой, доступа к ним фактически не было. Я объясняла, что лисицы просто выкармливают потомство», — поясняет собеседница.

В конце концов, когда лисята подросли и научились самостоятельно добывать пищу, семья покинула территорию.

Другая история произошла в частном дворе, где лисица вывела потомство под досками. Когда малыши подросли, хозяйка двора не знала, что делать с такими незваными соседями.

«Они бегали, прыгали по окнам, а у соседа воровали тапочки и приносили их во двор к женщине. Они просто хотели играть, как собачки или все малыши, но не все люди это понимали», – говорит зоозащитница.

Анна решила отловить животных и переселить подальше от человеческих жилищ. Через несколько дней ей удалось поймать трёх лисят. Им было примерно по полгода, поэтому они уже могли выжить в дикой природе. Впоследствии женщина выпустила их в лес.

Защитница животных объясняет, что дикие животные часто приближаются к человеческим жилищам в поисках пищи для себя и потомства. Она призывает людей в таких ситуациях не паниковать, не пытаться самостоятельно ловить зверей, а обращаться к специалистам. Также она подчеркивает, что диких животных нельзя убивать.

Отдельной проблемой Анна называет безответственное отношение людей к домашним питомцам. По её словам, в Черновцах постоянно оставляют щенков и котят в коробках на рынках, в парках и лесополосах.

Недавно женщина забрала шестерых щенков, которых оставили в Октябрьском парке. Еще семерых она нашла в лесу во время прогулки с собаками.

Часть малышей заболела энтеритом, и спасти их не удалось. Трёх щенков пролечили и выходили.

«Если не можешь содержать животное, обратись к волонтерам, попроси помочь найти ему новый дом. Есть люди, которые готовы помочь», — подчеркивает Анна.

Женщина также рассказала о немецкой овчарке, которую нашла возле леса. Собака была заброшена, а цепь настолько врезалась в шею, что образовались гнойные раны. В то же время пес четко выполнял команды, поэтому Анна предполагает, что раньше он мог быть служебным.

Животное удалось посадить в автомобиль и доставить в ветеринарную клинику.

Туда же зоозащитница привезла ещё одну, более молодую овчарку, которую люди также бросили на произвол судьбы. Теперь Анна ухаживает за обеими собаками и ищет для них ответственные семьи.

Муж Анны — военнослужащий. Сейчас он находится на одном из самых горячих направлений Донецкой области. Несмотря на сложные условия, муж также заботится о кошках и собаках, оставшихся без хозяев. У некоторых животных есть следы ранений, они перенесли контузии и ожоги.

Анна рассказывает, что они с мужем обсуждают возможность вывезти хотя бы часть собак и кошек на Буковину. Однако из-за сложной ситуации на этом направлении организовать эвакуацию пока непросто.

Пелепчук добавляет, что спасение животных требует значительных средств. В то же время ей трудно отказывать людям, которые звонят с просьбой спасти четвероногого или птицу, ведь зачастую им больше не к кому обратиться.

Лечение, операции, лекарства, вакцинацию и временное содержание удается оплачивать преимущественно благодаря пожертвованиям.

«Помогают не только из Буковины, но и из других регионов Украины, а также из-за рубежа. Люди откликаются, и совместными усилиями нам удается спасать животных».

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