Предательница София Стужук продала дом в Киеве и рассказала, что случилось с её автопарком

Блогерша София Стужук, которая после начала полномасштабного вторжения России не осудила российскую агрессию, продала свой роскошный дом в Киеве и рассказала, что случилось с её автомобилями. По её словам, новый владелец поселился в доме примерно полтора года назад. А бывший автопарк блогерши-предательницы сейчас распределён между Латвией и несколькими её близкими родственниками.

Об этом Стужук рассказала в видео, опубликованном в Instagram. Сейчас блогерша живет на Пхукете, продолжает вести соцсети на русском языке и не спешит публично говорить о войне, которую Россия развязала против Украины. По словам Стужук, после отъезда из Киева она оставила дом под присмотром родителей, однако содержание недвижимости обходилось дорого.

Приходилось платить за охрану, уход и поддержание жилья в надлежащем состоянии. В конце концов блогерша решила продать его, опасаясь потерять имущество из-за ракетных ударов и других рисков.

«Мне пришлось продать его примерно полтора года назад за минимальные деньги, если честно», – призналась она.

Стужук подчеркнула, что больше всего её огорчает не финансовая сторона вопроса, а потеря места, с которым связано много личных воспоминаний. По словам блогерши, дом она приобрела примерно через полгода после того, как осталась одна с тремя детьми, и очень им дорожила.

Она также выразила надежду, что когда-нибудь сможет приобрести или построить еще лучший дом. Однако сейчас, как подтвердила сама блогерша, киевской недвижимости у нее больше нет.

Напомним, что БЭБ обвинило блогершу Стужук в неуплате налогов.

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