Владимир Зеленский уже много месяцев подряд публично настаивает на личной встрече с Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что без личной беседы глав государств войну не закончить, что Путин блокирует переговоры, что он «боится» садиться за переговорный стол и т. д. Российский диктатор, со своей стороны, de facto отказывается от такой встречи: в Кремле говорят, что если Зеленский хочет встретиться — пусть приезжает в Москву. Очевидно, что этого не будет, это такая же фантастика, как и Путин в Киеве. При этом РФ настаивает, что личная встреча лидеров якобы возможна только «в самом финале», для подписания уже согласованного мирного договора. Но до мирного договора ещё космически далеко — и не факт, что он вообще когда-нибудь будет подписан.

Возникает логичный вопрос: почему Зеленский так хочет этой встречи, а Путин так не хочет? Может ли она на самом деле быть полезной для мира между Украиной и Россией — или, наоборот, после неё станет только хуже? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

История общения Зеленского и Путина: единственная встреча и семь лет спустя

Когда-то давно, ещё в начале нулевых, когда Путин только что стал президентом России, а Зеленский делал карьеру в КВН, они de facto встречались — будущий лидер Украины тогда выступал на сцене, обращаясь лично к Путину, а российский лидер сидел в зале и даже совершенно искренне смеялся над шутками.

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Но это происходило 25 лет назад, в совершенно иной реальности (в которую с сегодняшнего дня просто невозможно поверить), поэтому личных бесед между тогда ещё молодым комедийным артистом и уже зрелым и опытным офицером спецслужб и политиком не было и быть не могло.

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Единственный раз, когда Зеленский и Путин встречались уже лично, причём в качестве президентов, произошёл 9 декабря 2019 года в Париже, в рамках саммита «Нормандской четвёрки». Это была встреча в кулуарах многосторонних переговоров с участием лидеров Франции и Германии. Путин тогда сказал журналистам, что беседа прошла «по-деловому», и даже заявил, что в целом доволен результатами. Но это была элементарная дипломатическая вежливость. По сути, стороны тогда не сблизили позиции: Россия и Украина остались на прежних позициях, а главным итогом переговоров стало то, что они вообще состоялись. Никаких проблем не решили, никакой симпатии между лидерами тогда не возникло — скорее наоборот.

Это была их первая и пока что последняя встреча. А чуть больше чем через два года началась полномасштабная война.

Уже осенью 2022 года Зеленский на какое-то время фактически сам себе запретил переговоры с Путиным. 4 октября 2022 года он подписал указ СНБО, в котором констатировалась «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации». Это был политический жест в виде юридического документа, который формально делал невозможным любой диалог на высшем уровне. С тех пор прошло более четырёх лет, и ситуация изменилась. И хотя указ формально никто не отменял, на самом деле это дело одного росчерка президентского пера.

Параллельно с этим Зеленский неоднократно публично высказывался о Путине крайне резко. В частности, он желал ему смерти — даже в рождественском обращении 2025 года, где заявил, что все украинцы загадывают одно желание: «Чтобы он умер». Путин, со своей стороны, действовал совершенно иначе — в «КГБ-шном» стиле. Так, он почти никогда не называет Зеленского по имени и фамилии. Вместо этого глава РФ предпочитает говорить о «нелегитимном режиме в Киеве», «киевских неонацистах» или просто — «киевском режиме».

Сейчас же ситуация для Украины сильно изменилась. Вести войну становится всё сложнее, проблем с обстрелами, энергетикой, деньгами и мобилизацией становится всё больше. Поэтому теперь Зеленский начал регулярно настаивать на личной встрече с Путиным. Фактический отказ он трактует как страх. Но на самом деле речь здесь идет, конечно же, не о страхе, а скорее о нежелании и отсутствии смысла в такой встрече для российской стороны. Путин вряд ли боится Зеленского в прямом смысле этого слова. Скорее, он просто не видит причин тратить время на разговор, который, по его мнению, ни к чему не приведёт. Также таким образом Путин как бы символически отказывает Украине и её лидеру в политической субъектности.



Как могла бы выглядеть встреча Зеленского и Путина

Сразу стоит сделать оговорку: точно никто не знает, как именно прошла бы такая встреча. Это лишь предположение — основанное, впрочем, на многолетнем наблюдении за обоими лидерами и анализе их политического поведения. И в таком формате картина получается довольно мрачной.

Перед любой встречей лидеров обычно месяцами, а то и порой годами, ведется незаметная, но чрезвычайно важная работа «предварительных звеньев»: секретарей, референтов, МИД, министров, советников, спецслужб и т. д. Готовятся проекты документов, согласовываются формулировки, ищутся компромиссы. Цель этой работы — сделать так, чтобы лидеры на встрече не просто поговорили, а пришли к какому-то конкретному результату.

Очевидно, что в контексте России и Украины ничего подобного не происходит. Никто всерьёз не рассматривает возможность того, что сейчас Путин и Зеленский просто встретятся, после чего война сразу же закончится. Нет ни подготовленных документов, ни согласованных позиций, ни даже общего понимания того, о чём именно им следует говорить.

А теперь представим, что встреча все же происходит: без месяцев подготовки, без оформленной повестки дня, без каких-либо договоренностей на более низких уровнях. Зеленский, как и следовало ожидать, начнет с традиционных требований: прекращение огня, какие-то формы перемирия, ограничение взаимных ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре и т. д. Путин в ответ — это тоже вполне предсказуемо — начнёт читать свои любимые псевдоисторические лекции. Президента Украины ждёт «увлекательный» многочасовой монолог престарелого чекиста: о Рюриковичах, о половцах и печенегах, о княгине Ольге, князе Владимире и Юрии Долгоруком, о том, что Украину создал Ленин, об «историческом единстве» россиян и украинцев и т. д.

Зеленский, конечно же, начнёт перебивать — резко, эмоционально, пытаясь вернуть разговор в русло какой-то конкретики. Путин в ответ, скорее всего, перейдёт к угрозам: разбомбить Украину ещё сильнее, применить «все средства», намекая на ядерное оружие и т. д. Это тоже его стандартный репертуар. И в результате обе стороны очень быстро — буквально за 10–20 минут — зайдут в абсолютный тупик. Будет странно, если они вообще не устроят драку прямо во время переговоров.

И это ещё лучший сценарий! Худший же заключается в том, что после такой встречи вполне вероятна ещё большая эскалация. Ведь обе стороны выйдут из неё с ощущением, что дипломатия окончательно провалилась и не имеет смысла, что говорить не о чём, что остаётся лишь грубая сила и вечная война.

Самое интересное: Путин и так не хочет этой встречи, он хочет продолжать постоянное кровопролитие. А Зеленский, вполне возможно, сознательно стремится встретиться именно для того, чтобы это закончилось ничем. Чтобы весь мир увидел: Киев и Москва физически неспособны договориться. И тогда, когда в следующий раз Зеленскому будут упрекать, что нужно договариваться, он сможет совершенно искренне ответить: я лично пытался, я сел за стол с Путиным — и вы все видели, что из этого вышло. Получается, опять же, тупик.



Мнение эксперта

Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко отмечает: в международной дипломатии есть средства решения подобных серьезных конфликтов, таких как конфликт Украины и России. Нужно только желание.

«Возьмите хотя бы Египет и Израиль. Когда-то были подписаны Кемп-Дэвидские соглашения, которые примирили эти два государства, долгое время бывшие врагами. Если обе стороны будут готовы пойти на перемирие, то они могут сделать это через посредников — через те же Соединенные Штаты. Приехать к Трампу в Мар-а-Лаго, встретиться на поле для гольфа, взять в руки клюшки и что-то подписать. То есть ключевым моментом здесь является посредничество международных игроков. Все остальные варианты — это скорее пиар, это ни о чём. Но всё это на самом деле реально. В истории уже бывало так, что заклятые враги через посредников подписывали соглашения о перемирии или даже о долгосрочном мире, взаимно признавая право друг друга на существование.

А вот исключительно личная встреча, на которой настаивает президент Украины, — это не очень хороший вариант. У Путина и Зеленского совершенно разный бэкграунд. Как могут встретиться чекист и бывший комедийный актер? Поэтому нам необходимо принципиальное посредничество США. Неважно даже, кто там будет президентом. Посредничество — это прежде всего дипломатическая практика. Никаких других вариантов я себе представить не могу. Если Путин и Зеленский встретятся отдельно от всех, лично, это вообще вызовет какие-то подозрения, прежде всего среди патриотически настроенных кругов. Это только всех разозлит. Никакого доверия к такой встрече не будет. Поэтому — только посредничество. Это единственный вариант для мира», — резюмировал Виктор Небоженко.



Подводя итоги — так нужна ли сейчас встреча Зеленского и Путина? Краткий ответ: скорее нет. И не потому, что кто-то здесь плохой или хороший — речь не о личных качествах. Просто встреча лидеров без подготовки, без повестки дня и без хоть какой-то надежды на компромисс, без личного желания обоих договориться — это не дипломатия, а политический театр, если не сказать КВН. Такой жанр вполне имеет право на существование, но не тогда, когда на кону стоят жизни миллионов и будущее целых государств.

В личную способность Путина и Зеленского договориться большого доверия нет. И это, пожалуй, главное, что стоит понимать, когда мы слышим очередные заявления о необходимости этой встречи. Да, человечество знает примеры, когда личные переговоры лидеров меняли ход истории к лучшему. Но оно знает и другое: иногда лучше вообще не встречаться, чем встретиться и только ухудшить ситуацию. И это, похоже, именно тот случай.

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