11-летний мальчик, получивший тяжелые ранения в результате российского удара по Павлограду в конце октября, скончался после почти трех недель борьбы медиков за его жизнь. Российский удар по городу в Днепропетровской области оказался для ребенка смертельным.

«В больнице скончался 11-летний мальчик, получивший тяжелые ранения в результате вражеского удара по Павлограду 31 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики почти три недели боролись за его жизнь.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, есть раненые.

Россия атаковала Павлоград, ранен 15-летний подросток.

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