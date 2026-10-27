С начала суток 27 октября на фронте произошло 178 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска провели на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 24 штурма. Также интенсивные бои продолжались на Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 27 октября российские войска продолжали атаковать украинские позиции и обстреливать населенные пункты. В течение суток противник нанес один ракетный и 46 авиационных ударов. Российская авиация сбросила 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, оккупанты задействовали 5942 дрона-камикадзе и осуществили 1563 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Где продолжались бои на севере и востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска 27 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты. В одном из случаев они применили реактивную систему залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали в сторону Охримовки и Малой Волчьей. Две атаки на момент вечернего сводки еще продолжались.

На Купянском направлении россияне трижды пытались укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Радьковки. Один из боев еще не завершился.

На Лиманском направлении украинские военные отразили четыре попытки противника продвинуться в сторону Нового, Ставков и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки россиян продвинуться вперед — в районе Ямполя и в направлении Орихуватки. На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении отразили 13 штурмов

На Константиновском направлении российские войска провели 13 штурмов. Бои велись в районе Константиновки и в направлении Райского и Павловки. Одна атака на момент публикации сводки ещё продолжалась. Напряженной оставалась ситуация и на Покровском направлении. Здесь противник 24 раза пытался прорвать украинскую оборону.

Российские войска атаковали в районах Софиевки, Вольного, Водянского, Васильевки и Молодецкого. Также они пытались продвинуться в сторону Торецкого, Кучерового Яра, Доброполья, Ганновки, Новогришино, Гулево и Сергиевки. Одно боестолкновение на момент вечернего сводки еще продолжалось. По предварительным данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении украинские военные уничтожили 23 российских военнослужащих, ещё восемь ранили.

Также Силы обороны уничтожили пять единиц автомобильной техники и одно специальное средство противника. Еще три автомобиля, одно средство радиоэлектронной борьбы и один пункт управления беспилотниками получили повреждения. Кроме того, украинские военные уничтожили или подавили 173 беспилотника различных типов и поразили 39 укрытий российских войск.

На Гуляйпольском направлении продолжаются атаки

На Александровском направлении российские войска в течение суток не проводили штурмовых действий.

Зато на Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 16 атак. Противник пытался продвинуться в сторону Терноватого, Долинки, Горкого, Чаривного и Егоровки. На момент вечернего сводки бои на этом участке продолжались.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска также не проводили штурмов.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на различных направлениях. Информация о ситуации на фронте приведена по состоянию на 22:00 27 октября 2026 года.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операции 27 октября доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

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