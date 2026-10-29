В течение 29 октября на фронте произошло 191 боевое столкновение между украинскими военными и российскими оккупантами. Больше всего атак зафиксировано на Константиновском направлении — 23, а на Покровском россияне штурмовали позиции Сил обороны 18 раз. Также враг активно применял авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе.

По данным военных, в течение суток 29 октября российская армия нанесла 51 авиационный удар и сбросила 170 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 6174 дрона-камикадзе и 1768 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск.

Ситуация на севере и востоке

Северо-Слобожанское и Курское направления. С начала суток российские войска нанесли два авиационных удара и применили четыре управляемые авиабомбы. Также оккупанты 34 раза обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты.

Южно-Слобожанское направление. Россияне шесть раз пытались атаковать украинские позиции. Они наступали в сторону Старицы, Чайковки, Охримовки, Малой Вовчей и Шевьяковки. На момент вечернего сводки две атаки ещё продолжались.

Купянское направление. В течение суток российские войска не проводили штурмовых действий.

Лиманское направление. Украинские военные отразили восемь попыток противника продвинуться вперёд. Россияне атаковали в сторону Степового, Колодязов, Лимана, Заречного, Донецкого и Дибровы. Одна атака на момент сводки ещё продолжалась.

Славянское направление. Силы обороны сдерживали четыре попытки россиян продвинуться в районах Орехуватки, Ямполя, Кривой Луки и Николаевки. Две штурмовые операции противника еще продолжались.

Краматорское направление. Российские войска не проводили штурмов.

Больше всего атак — на Константиновском и Покровском направлениях

Константиновское направление. Здесь российские войска совершили 23 штурма. Бои велись вблизи Константиновки, а также в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Долгой Балки, Дружковки, Русиного Яра, Петровки, Торецкого, Приюта, Вольного и Колодязов.

Покровское направление. Россияне 18 раз пытались прорвать украинскую оборону. Они атаковали вблизи Доброполья, Нового Донбасса, Ганновки, Родинского, Светлого, Новогришиного, Мирного, Сергеевки, Котлиного, Молодецкого, Новоподогороднего и Новопавловки. На момент вечернего сводки один из боев еще продолжался.

По предварительным подсчётам Генштаба, за сутки на этом направлении украинские военные уничтожили 40 российских оккупантов, ещё 10 ранили. Также Силы обороны уничтожили девять единиц автомобильной техники, склад боеприпасов и 23 укрытия противника. Еще три единицы автомобильной техники и одну пушку повредили. Кроме того, повреждено 120 укрытий российских войск. По данным Генштаба, украинские военные также уничтожили или подавили 231 беспилотник различных типов.

Бои на юге

Александровское направление. Российские войска не проводили штурмовых действий.

Гуляйпольское направление. Украинские военные отразили 16 атак противника. Россияне пытались продвинуться в сторону Успешного, Терноватого, Горкого и Чаривного. Еще три попытки врага укрепить свои позиции продолжались на момент составления сводки.

Ореховское направление. Оккупанты дважды атаковали в сторону Егоровки. На момент сообщения Генштаба бой продолжался.

Приднепровское направление. Российские войска не проводили штурмов.

На других участках фронта, по данным Генерального штаба ВСУ, существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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