30 часов режима тишины в Олешках: Лубинец рассказал о результатах гуманитарной миссии

В временно оккупированных Олешках Херсонской области в течение 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента. Это позволило продолжить гуманитарную миссию, направленную на оказание помощи гражданскому населению и создание условий для безопасного выезда людей из города.

По словам Дмитрия Лубинца, соблюдению режима тишины способствует постоянная коммуникация между украинской и российской сторонами. В частности, украинский омбудсмен поддерживает связь с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, чтобы координировать выполнение достигнутых договоренностей.

«30 часов режима тишины в Олешках без единого инцидента. Это стало возможным в том числе благодаря постоянной коммуникации между мной и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Мы находимся на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей», — написал Лубинец.

Отдельно омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за личное внимание к гуманитарной миссии и помощи гражданским жителям Олешек.

«Ее непосредственное участие и координация усилий сторон являются важной составляющей этого процесса», — подчеркнул он.

Лубинец также отметил работу команды Мелании Трамп и поблагодарил за последовательную поддержку и постоянную коммуникацию.

«А также благодарю всю её команду за последовательную поддержку, постоянную коммуникацию и все усилия. Наша общая цель — обеспечить помощь гражданскому населению Олешок и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается. Продолжаем работать. Самое главное — жизнь и безопасность людей», — отметил украинский омбудсмен.

Украина ввела режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи местным жителям и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Утром 27 октября глава Офиса президента Кирилл Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправился на место, чтобы координировать процесс.

Еще ночью он сообщил о введении режима тишины и соблюдении договоренностей украинской стороной: «Олешки: вступил в силу режим тишины, украинская сторона выполняет свои обязательства».

Основная цель гуманитарной миссии — доставить помощь гражданским жителям Олешек и обеспечить возможность безопасного выезда для тех, кто в этом нуждается. Украинская сторона продолжает координировать выполнение договоренностей, подчеркивая приоритетность жизни и безопасности людей.

Об этом утром 28 октября сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях.

До этого эвакуацию жителей Олешек отложили.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины ввели 27 октября.

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