31 октября в Изюме объявили Днём траура после российского авиаудара

Число погибших в результате российского авиаудара по Изюму в Харьковской области 29 октября возросло до пяти. Еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.

«В результате проведения поисково-спасательных работ на месте вражеского авиаудара, к великому сожалению, подтверждена гибель 5 человек. Еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В общине 31 октября объявили Днём траура в память о погибших.

Источник: Изюмская городская военная администрация в Telegram

В Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара погибли четверо мирных жителей. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного здания. Еще 14 человек получили ранения.

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.

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