Албания отвергла обвинения в оказании помощи Украине во время атаки на российский корабль «Меркурий» в Ливии.

В стране заявили, что ее территория не использовалась для запуска морских дронов.

Министерство иностранных дел Албании назвало соответствующие сообщения неточными и не соответствующими действительности. Там подчеркнули, что страна не была причастна к инциденту, а ее территория не использовалась для запуска дронов или содействия атаке.

В албанском МИД также заявили, что обвинения распространялись без проверенных доказательств, и призвали авторов сообщений исправить информацию.

Источник: The Guardian.

Президент Украины заявил 23 ноября, что у порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет «Меркурий» с вертолетом Ка-27 на борту и поразили сухогруз MV ANGARA, который перевозил российское вооружение.

Напомним, российский корвет «Меркурий» пошел ко дну после поражения дронами.

Видео: «добрые» дроны взорвали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази.

В Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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