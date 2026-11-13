Атеш заявил о намерении России перебросить военных в Константиновку под видом гуманитарной миссии

Российское командование, по данным партизанского движения «Атеш», планирует использовать гуманитарную миссию для скрытой переброски военных в район Константиновки Донецкой области. Бойцы могут проникнуть в «серую зону» в гражданской одежде под видом работников и волонтеров, чтобы закрепиться на позициях и попытаться продвинуться к городской застройке.

О замысле российских войск сообщили агенты «Атеш», действующие в группировке войск «Центр». По их данным, речь идет о планах командования 8-й общевойсковой армии РФ на Донецком направлении.

В частности, российский командующий добивается разминирования территории вблизи Константиновки, чтобы при возможности организовать там гуманитарную миссию. Однако, как утверждают партизаны, истинная цель — создать плацдарм на восточной окраине города.

По информации одного из военнослужащих штаба, прямые штурмы Константиновки не приносят российской армии желаемого результата из-за значительных потерь личного состава. Поэтому оккупанты рассматривают возможность завести группы под прикрытием гражданских лиц.

«Если удастся прорвать гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача — создать плацдарм на восточной стороне», — цитирует его «Атеш».

Россия уже могла применять подобную тактику в Олешках

В партизанском движении подчеркнули, что использование гуманитарных миссий для прикрытия военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности запрету на вероломство.

В «Атеш» также напомнили о событиях в Олешках Херсонской области, где во время гуманитарного перемирия с 27 октября по 1 ноября 2026 года российские войска, вероятно, использовали прекращение огня и гуманитарные мероприятия для перегруппировки подразделений и сокрытия их перемещения.

Таким образом, по оценке партизанского движения, оккупанты могут попытаться применить аналогичную тактику вблизи Константиновки.

Источник: Атеш

Напомним, битва за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Напомним, в захваченных Олешках резко снизилась активность российских военных.

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