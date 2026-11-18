В ночь на 18 ноября дроны нанесли удары по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае РФ. После атаки на обоих предприятиях возникли пожары.

Атака на регион продолжалась всю ночь. Жители сообщали о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. По информации ASTRA, первые взрывы местные жители услышали примерно в 04:40.

В сети также появились сообщения о возгораниях на территории двух заводов.

«Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», — говорится в сообщении оперштаба.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили о перехвате и уничтожении 184 украинских беспилотников самолетного типа.

По заявлению ведомства, дроны сбивали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы расположены в Северском районе Краснодарского края — в поселках Ильский и Афипский. Оба предприятия находятся примерно в нескольких десятках километров от Краснодара и относятся к крупным объектам нефтепереработки на юге России.

Афипский НПЗ способен перерабатывать около 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Его продукция играет важную роль в снабжении южных регионов России и в топливной логистике.

Проектная мощность Ильского НПЗ составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. Таким образом, совокупная проектная мощность двух предприятий превышает 12,8 млн тонн переработки нефти в год.

Оба НПЗ важны для нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга России. Поэтому возможное повреждение их установок может повлиять на объемы производства топлива и работу региональной логистики.

Источник: ASTRA

Ранее Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Читай нас в