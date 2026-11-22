На Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с использованием бронетехники и мотоциклов.

По информации военных, во время продвижения вражеская боевая машина пехоты подорвалась, а попытка российских штурмовиков прорваться на мототехнике завершилась её уничтожением и ликвидацией личного состава. В подразделении отметили, что основной целью противника на этом участке фронта остается обход Доброполья и попытка взять под контроль транспортные коммуникации, однако реализовать эти замыслы захватчикам не удается.

Кроме того, в бригаде «Рубеж» подчеркнули, что российские войска пытаются использовать ухудшение погодных условий для активизации наступательных действий — в частности, прикрываясь туманами, оккупанты пытаются скрытно передвигаться и проникать небольшими пехотными группами.

Источник: 4-я бригада оперативного назначения НГУ «Рубеж».

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

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