Российский актёр и пропагандист Иван Охлобыстин вечером 20 ноября опубликовал на своём Telegram-канале серию неожиданных сообщений, которые вскоре удалил.

Первое сообщение касалось сына близкого друга актера, погибшего в войне против Украины. По словам Охлобыстина, тело парня с 12 ноября остаётся на поле боя, и пока его не могут забрать.

«На 99 процентов он погиб. Описать невозможно, что мы чувствуем. Но... Мы не можем позволить себе стать слабыми. Завыть, раскиснуть, отчаяться. Это будет предательством по отношению к этому самому парню. Что он зря погиб. У нас просто нет выхода, кроме победы. Иначе нам перед Богом не оправдаться», – написал актер.

Уже через 50 минут Охлобыстин опубликовал сообщение совершенно другого содержания. Он заявил, что больше не может ни о чём говорить, назвав себя «старым, придурковатым клоуном», который доживает свой век.

«Вот и всё! Я больше ни о чём не могу говорить. Молодцы. Постарались. Умеете. Прощайте. Меня больше нет. Есть старый, придурковатый клоун, который доживает свой срок на той же старой арене», — говорится в посте.

Еще через девять минут актер опубликовал третье сообщение, в котором написал: «И напоследок: Богу эта война не нравится».

Вскоре все три сообщения исчезли с Telegram-канала Охлобыстина. Сам актер не объяснил, почему решил их удалить.

Как менялась позиция Охлобыстина по поводу войны

С самого начала полномасштабного вторжения России Охлобыстин открыто поддерживал агрессию против Украины и призывал россиян вступать в армию оккупантов. Он также обещал лично отправиться на войну, однако так и не сделал этого.

В 2022 году актер выступил на Красной площади в Москве, где призвал продолжать войну против Украины и выкрикивал «Гойда». Впоследствии этот крик стал одним из символов российской военной пропаганды.

В последнее время риторика Охлобыстина стала менее однозначной. В ноябре 2025 года в эфире российского радио он признал, что даже прекращение активных боевых действий не принесет россиянам ожидаемого облегчения. По его словам, война может перейти в другую стадию, но существенно ничего не изменится.

Об этом сообщил волонтер и журналист Игорь Балака.

Напомним, что Охлобыстин вновь заговорил о захвате Киева и Одессы.

Видео: Пропагандист Охлобыстин не против уничтожения Москвы

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