Брат Михаила Подоляка служил в российских войсках и погиб в Запорожье

Владимир Подоляк, старший брат советника президента Украины Михаила Подоляка, погиб в мае 2024 года в Запорожской области. По данным проекта Killed in Ukraine, мужчина воевал на стороне России против Украины. Информацию о его гибели журналисты нашли в массиве данных Росстата, который попал в открытый доступ в результате утечки.

Могилу мужчины обнаружили ещё в июне 2024 года. На портрете, установленном у могилы, Владимир Подоляк изображен в форме российского полковника. На его груди видны награды, в частности два ордена «Мужества» и знак «За службу в военной разведке». Согласно данным, изученным проектом, Владимир Подоляк погиб 19 мая 2024 года в оккупированной Кирилловке Запорожской области. В качестве причины смерти указана внутричерепная травма.

Рядом с могилой также нашли венок от коллектива ЦПС. Авторы материала предполагают, что эта аббревиатура может означать Центр подготовки специалистов ГРУ — российской военной разведки. В то же время это предположение, а не подтвержденная информация о месте службы мужчины.

Михаил Подоляк публично не комментировал смерть брата. Ранее он признавал, что тот имел связи с российскими спецслужбами. Однако в 2021 году советник президента называл его «обычным военным пенсионером». На данный момент в приведенных данных нет дополнительных подробностей об обстоятельствах гибели Владимира Подоляка или его службе в российских войсках.

О гибели Владимира Подоляка сообщил проект Killed in Ukraine, который отслеживает информацию о российских военных, погибших в войне против Украины. Авторы ссылаются на данные Росстата, которые стали доступны в результате утечки.

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