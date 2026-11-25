Восстановление Крымского моста в зимний период для российских войск маловероятно из-за сложных погодных условий. В то же время пока рано прогнозировать, смогут ли оккупанты быстро приступить к ремонту весной.

«Я думаю, что в зимний период это нереалистично из-за штормов, волнения на море и так далее. Смогут ли они быстро начать этот процесс весной? До этого еще очень далеко, и непонятно, что будет в тот момент. Но зимой, считаю, это маловероятно», — отметил Буданов.

Также глава Офиса президента высказался по поводу усиления российских атак на мостовую инфраструктуру столицы.

По его словам, удары по киевским мостам соответствуют военной логике России, которая пытается нанести Украине максимальные потери и затруднить логистику для фронта.

Несмотря на интенсивность обстрелов, Буданов подчеркнул, что столичные переправы выдержали российские атаки.

«Посмотрите с другой стороны. Нанесли очень много ударов. Мосты стоят. Да, есть проблемы, есть ограничения. Но они стоят. А Крымский — нет», — резюмировал глава Офиса президента.

Напомним, в середине ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по Крымскому мосту. В результате атак были повреждены автомобильная часть и железнодорожное полотно переправы.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время мероприятия «Диалог ради единства».

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал ироничное поздравление португальскому мосту Васко да Гама с званием самого длинного моста в Европе. Публикация появилась на фоне повторных атак на Крымский мост, который ранее претендовал на этот статус.

Автомобильное движение по мосту остановлено, а обломки конструкции перекрыли фарватер.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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