В Черновцах часть города осталась без электроснабжения в результате российской атаки утром 17 ноября. Из-за повреждения энергетического объекта временно приостановлено движение троллейбусов, вместо этого в городе организуется автобусное сообщение.

По его словам, из-за аварийного отключения электроэнергии троллейбусы временно не будут курсировать. На маршруты планируют вывести автобусы.

«Троллейбусы в городе временно не будут курсировать. Организуем автобусы вместо них. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта», — заявил Кличук.

Как добавил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко, на рассвете 17 ноября российские войска атаковали Черновицкую область двумя беспилотниками.

В результате удара одного из дронов был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Черновцах. Из-за этого в части территориальной общины произошло аварийное отключение электроснабжения.

На месте происшествия работают все оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук в Facebook.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Российские войска вечером 16 ноября нанесли ракетные удары по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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