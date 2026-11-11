В результате российского удара по поселку в Запорожской области ранены шесть человек

Вечером 10 ноября российские войска атаковали один из населённых пунктов Запорожского района. В результате обстрела пострадали шесть человек, сообщается о последствиях удара.

Во время ликвидации одного из пожаров спасатели деблокировали двух пострадавших женщин и доставили их в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По разным адресам спасатели ликвидировали возгорания в четырёх повреждённых частных жилых домах, квартире на третьем этаже многоэтажного дома, фасаде магазина и колесе полуприцепа. На местах происшествий работали все экстренные службы.

Источник: ГСЧС

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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