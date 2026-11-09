Из-за страха перед новой мобилизацией россияне массово бегут в Грузию, Армению и Сербию

В третьем квартале 2026 года россияне массово выезжали в Грузию, Армению и Сербию на фоне слухов о новой волне мобилизации. Общее количество граждан РФ, отправившихся в эти три страны, популярные среди антивоенных эмигрантов, стало рекордным за последние 17 лет. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ.

По данным пограничников, с июля по сентябрь в Грузию выехали 660,3 тысячи россиян. Это на 43,3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Кроме того, количество путешественников оказалось на 43% выше, чем во время мобилизации в 2022 году, когда страну посетили 461,2 тысячи граждан РФ.

За тот же период 2026 года в Армению отправились 402,3 тысячи россиян, тогда как годом ранее этот показатель составлял 344,7 тысячи. Результат третьего квартала 2025 года также был рекордным, однако в 2026-м количество выездов в страну превысило все показатели за отдельные кварталы с 2010 года.

В Сербию в июле-сентябре выехали 64,8 тысячи граждан РФ. Это примерно на 14 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в третьем квартале 2024 года — тогда в страну отправились 53,2 тысячи россиян.

В то же время статистика пограничной службы охватывает всех граждан России, пересекших границу с этими государствами, независимо от цели поездки. Поэтому по этим данным невозможно установить, сколько людей покинули страну на длительный срок именно из-за войны или политической ситуации.

Летом россияне начали активнее искать возможности выезда из страны из-за слухов о мобилизации. В июле количество соответствующих поисковых запросов в «Яндексе» достигло самого высокого уровня с начала 2023 года. В частности, граждане РФ интересовались странами, в которые можно переехать без визы.

Рост интереса к эмиграции подтвердили и организации, занимающиеся вопросами переезда. В проекте «Релокац» сообщали, что количество обращений от россиян по поводу эмиграции почти удвоилось. Многие стремились срочно уехать до сентября-октября, опасаясь отправки на фронт. По информации «Медузы», с конца июля агентства недвижимости в Грузии, Сербии и Армении также получали значительно больше запросов от россиян на долгосрочную аренду жилья.

В конце июля о подготовке Владимиром Путиным второй волны мобилизации заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Кремль планировал привлечь к войне ещё от 300 до 500 тысяч человек. Зеленский объяснил это тем, что с начала года Минобороны РФ не смогло набрать достаточного количества контрактников, из-за чего российской армии становится все сложнее компенсировать потери личного состава.

Источники издания «Верстка», близкие к Кремлю, также предполагали, что после сентябрьских выборов в Госдуму российские власти могут ввести военное положение и объявить мобилизацию. Такую вероятность рассматривали и отдельные европейские чиновники. Опасения по поводу новой волны призыва возникли даже среди российских чиновников и сотрудников пунктов набора в армию. Из-за этого они советовали своим родственникам уезжать из страны.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Страх перед новой мобилизацией в России достиг самого высокого уровня за три года.

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