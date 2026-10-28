Даты массированных атак на Украину совпадают с наводнениями: астрологи объяснили эту закономерность

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на одну закономерность: в течение последних 12 месяцев Россия наносила массированные удары по Украине в периоды полнолуния. Исследователь мистических учений Игорь Мехеда считает, что такие совпадения могут быть сознательными, и предполагает, что Владимир Путин и его окружение могут придавать астрономическим явлениям особое значение. В то же время эти предположения не имеют научного подтверждения.

В ночь на 27 октября российские войска совершили очередную массированную атаку.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска неоднократно наносили массированные удары по Украине во время полнолуния. Он отметил, что обратил внимание на эту закономерность, хотя сам не склонен верить в конспирологические объяснения.

«Здесь уже даже конспирология присутствует. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Так говорит статистика. Я сам не верю в конспирологию и не занимаюсь этим, но такое совпадение, к сожалению, существует», — сказал Жданов.

Согласно приведенной в материале статистике, с октября 2025 года по 27 октября 2026 года включительно Россия осуществляла массированные атаки во время каждой полной луны. Речь идет об ударах дронами, ракетами или комбинированных атаках.

В то же время Россия наносила масштабные удары и в другие дни. Сам факт совпадения дат не доказывает, что выбор времени атак связан с фазами Луны.

Исследователь мистических учений Игорь Мехеда, ранее высказывавший предположение о приверженности Владимира Путина и его окружения шаманизму и оккультизму, заявил, что не считает совпадения случайными.

«Здесь очень мало совпадений. Здесь видно, что это делается сознательно», — говорит исследователь Мехеда.

Он утверждает, что отдельные российские атаки происходили во время солнечных и лунных затмений, полнолуния или новолуния. По мнению Мехеды, это может быть связано с представлениями о мистическом значении астрономических явлений.

«Некоторые российские атаки, например, осуществлялись во время солнечных и лунных затмений. Или в полнолуние, или во время новолуния. У этого есть обоснование. Что такое полнолуние? Если учитывать древние духовные традиции разных народов мира, в частности ведические, то там считается, что между высшими силами и людьми было заключено соглашение. Согласно ему, высшие силы обязывались помогать. Печатью на этом соглашении было полнолуние. В Кремле также считают, что выполняют определённую миссию, что должны управлять миром, что им будет оказана помощь, если они нанесут удары во время полнолуния, в полнолуние. Но это ошибочное мнение. Даже современные религиозные лидеры разных стран заявляли, что высшие силы не на стороне россиян».

Предположение о том, что российское руководство выбирает даты атак из-за мистических убеждений, не подтверждено независимыми доказательствами. Это интерпретация, озвученная исследователем.

По мнению Игоря Мехеды, Владимир Путин может рассчитывать на победу, нанося удары во время полнолуния.

«Путин рассчитывает на помощь светлых сил, поскольку считает себя светлой силой. Деспотичные правители всегда считали себя светлыми силами. Таким был и Гитлер, он считал себя спасителем мира. История приводит и такой пример: Гитлер консультировался с астрологами, которые советовали ему, когда проводить военные операции. В свою очередь, когда об этом узнали британцы, они сделали так, чтобы гитлеровские астрологи получали недостоверные данные, чтобы прогнозы этих астрологов совпадали с возможностями англичан. То есть ждали военных операций там, куда укажет нужный прогноз. Архив с такими данными был открыт в 1970 году», — говорит Игорь Мехеда.

Исследователь также проводит параллели между действиями российского руководства и деятельностью «Аненербе» — оккультно-идеологической организации Третьего Рейха, созданной в конце 1930-х годов.

«Эта организация пыталась рекомендовать Третьему Рейху использовать элементы мифов во время военных операций. То есть Россия в этом не первая — значительная часть материалов Аненербе находится, как известно, в Москве. Очевидно, их читают и пытаются воссоздать. Но Третьему Рейху это не помогло — высшие силы «наказывали его», — резюмирует исследователь.

В то же время Мехеда обратил внимание на дату начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, непонятно, почему Владимир Путин начал вторжение 24 февраля 2022 года, если полнолуние было 16 февраля.

«Это остается непонятным», — говорит Мехеда.

Как известно, ряд влиятельных западных СМИ, ссылаясь на данные разведок, предполагали, что Россия может начать полномасштабную агрессию именно 16 февраля 2022 года.

По словам исследователя, даже если ранее атаки совпадали с полнолунием, это не означает, что следующее полнолуние обязательно будет сопровождаться массированным ударом.

Исследователь этнографии и учитель истории Юрий Дахно рассказал, что часть украинского общества традиционно придает полнолунию мистическое значение.

«Как будто в такие ночи активизируется вся нечисть. В селах пожилые люди рассказывают, что в такие ночи к домам подбегали волки и заглядывали в окна; также в селах говорили, что если есть ведьма, то она якобы может временно превратиться в какое-то животное. В народных поверьях даже существует совет, что в такое существо-оборотня нужно бросить серебряную монету, и тогда появится его истинное лицо. По таким сюжетам в древности сочинялись, например, сказки. Не исключено, что и Путин, осуществляя обстрелы в такие ночи во время полнолуния, может быть приверженцем оккультизма, которому хочется больше крови и увеличения разрушений в Украине», — говорит Юрий Дахно.

Такие представления относятся к народным верованиям и фольклору. Они не являются доказательством того, что фазы Луны влияют на решения военного руководства.

Информация о возможной приверженности Владимира Путина шаманским обрядам ранее появлялась в публичном пространстве.

Бывшая депутат Государственной думы России от партии «Единая Россия» Мария Максакова заявляла, что российский президент склонен к мистическому мышлению и может верить в эффективность шаманских ритуалов.

«Судя по многочисленным сообщениям, они проводили шаманские обряды на Горбатой горе вместе с Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли нескольких верблюдов, чтобы Путин не лишился остатков своего здоровья», — рассказывала она в программе «Аргумент».

В свою очередь, российский политолог Валерий Соловей, критикующий Владимира Путина, в 2022 году утверждал, что окончательное решение о полномасштабном вторжении российский президент якобы принял после обрядов шаманов, которых привез Сергей Шойгу.

Эти утверждения являются заявлениями конкретных лиц и сами по себе не подтверждают, что шаманские практики влияли на решение Кремля о войне против Украины.

В материале также отмечается, что астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются научными дисциплинами, а соответствующие предсказания не гарантируют наступления описанных событий. К такой информации следует относиться критически, а не как к достоверному прогнозу будущих атак.

Российские войска ежедневно запускают по две-три волны реактивных беспилотников в направлении западных областей Украины. Основными целями атак остается энергетическая инфраструктура, в частности подстанции.

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов питания в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

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