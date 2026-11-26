Государственная Дума России на пленарном заседании в четверг, 26 ноября 2026 года, приняла в первом чтении законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в созданную два года назад по указу Владимира Путина «программу долгосрочных сбережений» (ПДС). На пенсионные деньги власти РФ будут покупать свои же облигации, чтобы и дальше финансировать войну.

Согласно документу, с 1 апреля 2027 года формирование накопительной части пенсии прекратится, а средства граждан переведут в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов и зачислят на счета ПДС в качестве единовременного взноса, который охватит клиентов НПФ с общими накоплениями в 3,6 трлн рублей ($48 млрд) и граждан, не подававших заявлений о переводе своих пенсий из государственного ВЭБа (около 3 трлн рублей, или $40 млрд), для управления средствами которых ранее Минфин РФ обосновывал создание государственного «уполномоченного фонда».

Это происходит на фоне того, что российские власти израсходовали две трети свободных средств Фонда национального благосостояния и заложили в трехлетний бюджет военные расходы в размере 50 трлн рублей ($666,7 млрд), поэтому пенсионные деньги являются едва ли не последним источником финансирования войны. По оценкам аналитиков «Альфа-банка», в результате реформы поддержку получит рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), которые Минфин РФ выпускает для финансирования дефицита бюджета: в 2027 году власти планируют занять через ОФЗ 6,1 трлн рублей ($81,3 млрд), в 2028 году — 5,8 трлн рублей ($77,3 млрд), в 2029 году — 5,7 трлн рублей ($76 млрд), в результате чего к концу десятилетия госдолг России вырастет до 24,1% ВВП — максимума с 2002 года. Экономист Игорь Липсиц отметил, что из-за ОФЗ пенсионные накопления поступят в бюджет и в конечном итоге будут потрачены на войну, добавив, что фонд просто приобретёт облигации федерального займа Минфина, а все эти средства будут потрачены во время войны на ведение военных действий.

Источник: The Moscow Times.

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