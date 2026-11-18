Государственная Дума РФ отклонила законодательную инициативу фракции КПРФ, которая предусматривала запрет для депутатов, сенаторов, государственных служащих и членов их семей владеть недвижимостью за пределами России. Парламентское большинство заблокировало документ, не поддержав курс на так называемую «национализацию элит».

Авторы законопроекта подчеркивали, что должностные лица, управляющие государством, должны связывать с ним свое будущее и не иметь «запасных гаваней» за рубежом. Однако правительственная комиссия еще весной дала на эту инициативу отрицательное заключение. Коммунисты уже неоднократно — в 2014, 2020 и 2022 годах — пытались ввести подобные ограничения, однако все попытки блокировались. Аналогичные предложения от других фракций в предыдущие годы также не находили поддержки.

В настоящее время немало российских высокопоставленных чиновников и парламентариев продолжают владеть элитной недвижимостью в странах Европы. В частности, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков имеет квартиру в Париже и поместье недалеко от Версаля, а супруга председателя комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга владеет жильем в Швейцарии и на Кипре.

Источник: сайт КПРФ.

Зато Госдума РФ за три минуты приняла закон об ограничении доступа к книгам иностранных агентов и одобрила увеличение штрафов за дискредитацию традиционных ценностей до $60 тысяч.

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