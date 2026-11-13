Десантники уничтожили пункт управления российскими «Молниями» на Гуляйпольском направлении

На Гуляйпольском направлении украинские военные продолжают эффективно противодействовать российским беспилотникам в воздушном пространстве. Десантники-«апачи» обнаружили и уничтожили пункт управления вражескими дронами «Молния», который оккупанты пытались обустроить в одном из многоэтажных домов Гуляйполя.

По его словам, серьёзной проблемой являются дроны, особенно дешёвые «молнии». За октябрь в зоне ответственности корпуса зафиксировали около 1300 таких дронов, большинство из которых были подавлены или уничтожены. Именно поэтому бесспорным успехом стало уничтожение пункта управления и запуска этих БПЛА в Гуляйполе.

«Враг попытался разместить точку взлета для „молний“ в одном из многоэтажных домов. Это ближний центр Гуляйполя. Наши защитники, наша аэроразведка, киберразведка сумели в течение определенного периода собрать достаточно данных. Информация была проанализирована, были сделаны правильные выводы. Было принято решение о применении мидлстрайков», — отметил старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ.

Виртуозно отработал по цели 237-й отдельный батальон беспилотных систем «Apachi». Командный пункт уничтожили, отметил Сергей Лефтер, с помощью дронов Fire Point. Несмотря на активное противодействие россиян.

«Спектр противодействия у противника, на самом деле, довольно широк. Это как средства РЭБ, так и обычные пулеметы. И мы применяем на разные дистанции различные средства мидлстрайка. Бывают и сбивания, не все дроны долетают целыми, но сбивают они все-таки не так часто», — констатировал Сергей Лефтер.

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Об этом в эфире «Армия TV» рассказал Сергей Лефтер, старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ.

ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов и дронов РФ, пункту управления в Крыму и объектам подразделения Рубикон.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

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