Десантники ВСУ уничтожили позиции и технические средства оккупантов на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады нанесли серию прицельных ударов по позициям и техническим средствам российских оккупационных войск. Также украинские военные продолжают уничтожать ударные беспилотники противника.

В ходе операции десантники поражали вражеские укрытия, оборудование связи и средства радиоэлектронной борьбы, обеспечивавшие координацию действий российских подразделений.

Помимо ударов по наземным целям, военнослужащие систематически противодействуют ударным беспилотникам оккупантов. Среди уничтоженных аппаратов — FPV-дроны, «Молнии» и «Ланцеты». Их ликвидация ограничивает возможности российских войск наносить удары по украинским позициям.

В бригаде отмечают, что, несмотря на сложную оперативную обстановку и попытки противника наращивать силы, десантники продолжают наносить потери оккупантам.

Поражение вражеских технических средств нарушает работу российских подразделений и затрудняет подготовку противника к новым наступательным действиям.

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Видео боевых действий обнародовала 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2220 оккупантов. Новые данные о потерях российской армии обнародованы по состоянию на 10 ноября 2026 года.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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