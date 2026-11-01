Десять шахидов атаковали Волынь — есть раненый и повреждения

В ночь на 1 ноября и утром российские войска атаковали Волынскую область десятью ударными беспилотниками типа Shahed. В результате попаданий и падения обломков в Камень-Каширском районе повреждены объекты инфраструктуры, один человек получил ранения. Погибших нет.

В течение ночи и утра 1 ноября на Волынь направили десять российских беспилотников типа Shahed. Попадания и падение обломков зафиксировали на территории Камень-Каширского района. В частности, пострадала Маневичская община. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. Среди них — здания, которые в настоящее время не используются. Также есть один раненый. Человеку оказали необходимую медицинскую помощь. «В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты инфраструктуры, в частности неиспользуемые здания. К счастью, погибших нет. Один человек получил ранение, ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Роман Романюк.

Других подробностей о состоянии пострадавшего и масштабах повреждений глава ОВА не привёл. Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк в своём Telegram-канале.

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

В результате очередной воздушной атаки российских войск в Луцком и Камень-Каширском районах Волынской области возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

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