К месту обрушения арки прибыли шесть буксиров, землесос, судно для ликвидации нефтяных разливов и другие плавсредства.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Vesselfinder, на которые обратила внимание «Верстка».

Суда перемещаются по обеим сторонам моста. По данным сервиса, в фарватере Керченского пролива остается достаточно места для прохода судов с небольшой осадкой.

По информации издания, Силы обороны Украины атаковали переправу 16 и 17 ноября. Во время второй атаки 227-метровая арка автомобильной части моста обрушилась в фарватер.

Источник: «Верстка».

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

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