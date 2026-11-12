Дрон StarGate эвакуировал с передовой уже шестого раненого военнослужащего

Бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 эвакуировали тяжелораненого сослуживца с передовой с помощью беспилотника StarGate. Военный получил ранения руки и ноги после удара российского FPV-дрона и не мог самостоятельно передвигаться. Это уже шестая успешная эвакуация украинского бойца с помощью этого беспилотника.

Раненого военного зовут Сергей. После атаки российского FPV-дрона он получил ранения в руку и ногу. Из-за этого боец не мог самостоятельно добраться до безопасного места, поэтому сослуживцы решили эвакуировать его с помощью воздушного беспилотника.

Забрать военного наземным транспортом было слишком опасно. На маршруте были сложный рельеф, минные заграждения и участки, находящиеся под обстрелом российских войск. Кроме того, противник систематически атаковал этот район, что делало обычную эвакуацию практически невозможной. «Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак российских войск наземная эвакуация раненого была невозможна», — пояснили в SkyFall.

Как проходила эвакуация

На обнародованном видео видно, как один из военных ночью тащит раненого сослуживца к месту, где ждет эвакуационный дрон. Кадры сняты преимущественно тепловизионной камерой, поэтому изображение черно-белое, а люди и другие теплые объекты заметны на темном фоне.

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Побратим прилагает усилия, чтобы доставить Сергея к беспилотнику. После этого StarGate забирает раненого и транспортирует его по воздуху в стабилизационный пункт. Эвакуация завершилась успешно. Сейчас Сергей находится под наблюдением медиков и проходит лечение.

Сколько военных уже эвакуировали с помощью дрона StarGate

По данным компании SkyFall, это уже шестая операция, в ходе которой беспилотник StarGate помог вывезти украинского военного с позиций, откуда наземная эвакуация была невозможна. Дрон был разработан специально для воздушной транспортировки раненых из опасных участков фронта. Такая техника позволяет забирать военных с позиций, до которых медикам или наземным эвакуационным группам сложно или опасно добраться.

На этот раз операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. В SkyFall отмечают, что StarGate продолжает использоваться для эвакуации раненых украинских защитников с передовой. Об операции сообщила пресс-служба украинского производителя беспилотников SkyFall.

Военнослужащие 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 в течение недели дважды успешно эвакуировали с поля боя тяжелораненых бойцов смежных подразделений с помощью эвакуационного беспилотника StarGate.

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