В ночь на 26 ноября ряд российских регионов и временно оккупированных территорий Украины подвергся атаке беспилотников. Сообщалось о многочисленных взрывах, действиях российской противовоздушной обороны, пожарах и повреждениях объектов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на полеты.

В Невинномыске Ставропольского края России атаковали электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией, в частности, предприятие по производству компонентов для взрывчатки. Местные жители сообщали о более чем 30 взрывах.

Российские власти подтвердили повреждение объекта и сообщили, что все школы города перешли на дистанционное обучение.

В Башкортостане, по предварительной информации, под ударом оказался объект нефтотранспортной инфраструктуры компании «Транснефть-Урал».

В Валуйках Белгородской области после атаки возник пожар. Также повреждены супермаркет и магазин пиротехники. Всего в регионе сообщили о двух пострадавших.

Взрывы и действия российской ПВО также фиксировались во временно оккупированных Мариуполе, Бердянске и Приазовье. Информацию о возможных попаданиях на этих территориях уточняют.

По словам Петра Андрющенко, российская противовоздушная оборона задействовалась в Ростовской, Воронежской, Тульской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае.

В Воронежской области сообщали о повреждении нескольких жилых домов.

Из-за угрозы атак беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Краснодара, Волгограда, Ульяновска, Уфы и Калининграда.

По состоянию на утро 26 ноября, по информации Андрющенко, угроза атак беспилотников сохранялась в десяти регионах России.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В ночь на 25 ноября взрывы прогремели в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

В ночь на 26 ноября беспилотники нанесли удар по промышленной зоне Невинномыска в Ставропольском крае РФ. По информации OSINT- и мониторинговых каналов Falcon и Astra, целью могла стать Невинномысская ГРЭС, снабжающая электроэнергией промышленные предприятия региона.

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