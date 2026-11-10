Дроны нанесли удары по оккупированным Донецку и Луганску, Бердянску и регионам России; наблюдаются масштабные отключения электроэнергии

В ночь на 10 ноября беспилотники нанесли удары по временно оккупированным территориям Украины и ряду регионов России. После ударов в Донецке и Луганске возникли масштабные перебои с электроснабжением. Также о взрывах сообщали жители Бердянска, Севастополя и Новгородской области.

В Донецке после попаданий в Петровском районе почти весь город остался без электроснабжения.

На временно оккупированной территории Луганской области около 22:22 сообщили об ударе по энергетической системе. После этого в Луганске и других населенных пунктах начались масштабные отключения света.

Оккупационная администрация подтвердила нарушение электроснабжения в результате атаки беспилотников.

В то же время количество потребителей, оставшихся без света, масштабы повреждений и ориентировочные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщали о мощных взрывах в районе Маяка. Информация о возможных попаданиях уточняется.

В Севастополе российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку беспилотников. Оккупационный губернатор Михаил Развожаев заявил о якобы уничтожении восьми дронов. В то же время подтвержденных данных о попаданиях нет.

Серия взрывов также прогремела в городе Старая Русса Новгородской области России. Вероятной целью атаки мог быть 123-й авиационный ремонтный завод, который занимается обслуживанием военных самолетов Ил-76, Ил-78 и Л-410.

Однако информация о поражении предприятия пока не подтверждена.

Кроме того, российская противовоздушная оборона действовала в Калужской области.

Воздушная опасность из-за угрозы атак беспилотников объявлялась также в ряде других регионов РФ, в частности в Московской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Информация о последствиях атак в этих регионах уточняется.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко

Напомним, в Ростовской области России в результате попадания беспилотника FP-2 было приостановлено движение транспорта по мосту через реку Миус на трассе Р-280, которую российские оккупанты называют «Новороссия». Масштабы повреждений дорожного полотна зафиксированы на спутниковых снимках.

Напомним, в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

В октябре 2026 года в России задержали или отменили почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

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