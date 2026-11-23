23 ноября около 19:26 российские войска обстреляли город Изюм Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки пострадали два человека.

«На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает Изюмская городская военная администрация.

По её данным, одно из попаданий зафиксировано в районе железнодорожного рынка, один частный дом разрушен, ещё 7 повреждены.

Российские войска обстреляли Изюм, один человек погиб.

Оккупанты нанесли авиаудар по Изюму, трое человек получили ранения

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