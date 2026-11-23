Двое человек получили ранения в результате российского удара по Изюму
23 ноября около 19:26 российские войска обстреляли город Изюм Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки пострадали два человека.
«На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает Изюмская городская военная администрация.
По её данным, одно из попаданий зафиксировано в районе железнодорожного рынка, один частный дом разрушен, ещё 7 повреждены.
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