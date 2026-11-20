В Салтовском районе Харькова 20 ноября зафиксировали попадание российского реактивного беспилотника на открытой местности.

В результате атаки пострадали два человека.

Источник: Игорь Терехов.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

В ночь на 20 ноября под ударом оказалось медицинское учреждение в Шевченковском районе города. В результате атаки выбито более 50 окон, четверо человек получили ранения.

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом на уровне второго этажа.

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