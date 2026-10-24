Бывший министр экологии объяснил, что происходит с ядерным потенциалом России

Бывший министр экологии Юрий Костенко заявил, что Россия постепенно теряет ядерное превосходство, унаследованное от Советского Союза. По его словам, из-за нехватки финансирования страна теряет потенциал своей ядерной триады, а возможность применения ею стратегического оружия вызывает сомнения.

По словам Юрия Костенко, деградация российского ядерного потенциала началась в 2006 году. Он связывает это с недостатком финансирования для поддержания ядерной триады — стратегических ракетных комплексов наземного базирования, атомных подводных лодок и стратегической авиации.

«После распада Советского Союза кризис, охвативший Российскую Федерацию, вынудил существенно сократить расходы на поддержание ядерного потенциала. И с 2006 года началась стремительная его деградация», — заявил экс-министр.

Костенко утверждает, что в начале 2010–2015 годов Россия уже утратила ядерный паритет с Соединёнными Штатами. По его оценке, проблемы касаются прежде всего ракетных носителей, шахтных пусковых установок и подводного ядерного флота. В частности, он связывает деградацию флота с сокращением учений и выходов на боевое патрулирование.

В качестве примера преимущества США Костенко привел реакцию России на угрозы применения ядерного оружия. По его словам, после заявления Дмитрия Медведева президент США Дональд Трамп пригрозил приблизить американские атомные подводные лодки к России, после чего российская сторона прекратила эту риторику.

«На сегодняшний день, как свидетельствуют эти аналитические центры, паритета между Россией и США уже нет. Никто не знает, в каком состоянии находятся ракеты в шахтах — я имею в виду российские — и взлетят ли они, когда, например, будет отдана команда на их запуск. Вот в чем заключается проблема именно российского ядерного потенциала», — сказал Костенко.

Отдельно экс-министр рассказал о своём опыте переговоров по ядерному разоружению Украины. В 1992–1993 годах он возглавлял правительственную делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией, а в парламенте руководил рабочей группой, занимавшейся стратегией ядерного разоружения.

По его словам, он был единственным гражданским лицом, которого российская сторона допустила на предприятие по производству тактического ядерного оружия «Свердлов-45» на Урале. Там он узнал, что 68 % инженерно-технического персонала предприятия составляли этнические украинцы.

Костенко также заявил, что украинские специалисты сообщили ему: ядерные боеголовки, которые Украина передавала России, не всегда уничтожались полностью. По его словам, утилизировали корпуса боеголовок, тогда как уран и плутоний могли использовать повторно для производства других видов ядерного вооружения или перерабатывать на ядерное топливо.

Костенко добавил, что Россия до сих пор использует украинский уран для производства ядерного топлива, которое продает, в частности, западным странам.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Думай» высказал бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины, народный депутат пяти созывов Юрий Костенко.

Напомним, что Россия наращивает ядерный арсенал на фоне войны против Украины.



РФ увеличивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму и готовит военную экспансию в Европу — МИД.

Читай нас в